به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، یکی از کشاورزان پیشرو شهرستان اشکذر با اجرای سیستم‌های نوین آبیاری در باغات پسته خود توانسته است الگوی موفقی از مدیریت آب در شرایط بحران کم‌آبی ارائه دهد.

آقای ملا معصومی، که بیش از ده سال است آبیاری تحت فشار را در ۲۰ هکتار از باغات پسته خود به‌کار گرفته، می‌گوید راندمان این روش نسبت به آبیاری سنتی تا ۹۰ درصد افزایش یافته و در هر هکتار سالانه بیش از ۳۵۰۰ مترمکعب آب صرفه‌جویی می‌شود.

وی همچنین به استفاده از روش آبیاری کم‌فشار اشاره می‌کند که در مقایسه با سبک‌های قدیمی، ۶۰ درصد راندمان بیشتر و حدود ۱۵۰۰ مترمکعب صرفه‌جویی در هر هکتار به همراه دارد. به گفته این کشاورز، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین موجب شده تا بهره‌وری آب در باغات پسته به شکل قابل‌توجهی افزایش یابد.

در کنار اقدام‌های فردی کشاورزان، شرکت‌های دانش‌بنیان نیز وارد عرصه شده‌اند. یکی از این شرکت‌ها با ابداع سیستم آبیاری لوله تراوای بی‌فشار توانسته کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب را برای بهره‌برداران به ارمغان بیاورد.

جهاد کشاورزی استان یزد نیز توسعه آبیاری نوین را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است؛ به‌گونه‌ای که تاکنون بیش از ۳۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به این شیوه‌ها تجهیز شده‌اند.

این تجربه موفق نشان می‌دهد استفاده از فناوری‌های نوین و روش‌های کارآمد آبیاری می‌تواند نقش مهمی در عبور کشاورزی یزد از بحران کم‌آبی ایفا کند.