به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رژوان گودرزی عضو تیم ملی بانوان ایران در دیدار رده بندی وزن منهای ۵۱ کیلوگرم رقابت‌های تکواندو بازی‌های همبستگی اسلامی برابر «لیلا خسنووا» از ازبکستان در دو راند متوالی صاحب برتری شد و به مدال برنز دست پیدا کرد.

وی کار خود را با برتری مقابل «شایلوبکووا» از قرقیزستان آغاز کرد و در مرحله یک چهارم نهایی به «الیف آکگل» نایب قهرمان سال ۲۰۲۵ جهان از ترکیه ۲ بر یک باخت و به دیدار رده بندی رفت.

امروز همچنین امیررضا صادقیان، علی اصغر علیمرادیان و یلدا ولی نژاد با صعود به دیدار پایانی برای کسب نشان طلا تلاش خواهند کرد.

تیم ملی تکواندو کشورمان در روز نخست رقابت‌ها توسط ساینا کریمی به یک نشان طلا و توسط هستی محمدی و علی خوش روش هم به دو نشان برنز رسیده بود.