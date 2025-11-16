پخش زنده
نخستین دوره جایزه ادبی نیما با تجلیل از محمود دولتآبادی و تقی پورنامداریان در شهر رویان برگزار شد.
در این مراسم که عصر امروز یکشنبه در مجتمع فرهنگی هنری پیامبر اعظم(ص) رویان برگزار شد، تندیس برنزی نیما یوشیج به این دو چهره سرشناس ادبیات ایران اهدا گردید.
محمود دولتآبادی، نویسنده پرآوازه کشورمان با آثاری همچون «کلیدر» و تقی پورنامداریان، پژوهشگر برجسته ادبی با تألیفاتی مانند «خانهام ابری است» به عنوان نخستین برگزیدگان این جایزه ادبی انتخاب شدند.
محمد محمدی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در این مراسم نیما یوشیج را قهرمان ملی فرهنگ ایران خواند و گفت: میراث فرهنگی و ادبی او همچون فردوسی و سعدی ماندگار خواهد بود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران، تغییر و نوگرایی را شاخصه اصلی نیما دانست و تاکید کرد: «باید از نیما بیاموزیم که نوآوری چه تاثیری بر زندگی فردی و اجتماعی دارد و اندیشه او باید در جامعه منتشر شود.
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس نیز نیما را نمادی از اخلاق و انسانیت معرفی کرد و گفت: «اشعار او بازتاب عدالتخواهی، انساندوستی و دغدغه اجتماعی است و باید آثار و اندیشههای او به نسلهای امروز و آینده شناسانده شود.
در حاشیه این رویداد، از مجسمه برنزی ۲۸۰ کیلوگرمی نیما یوشیج اثر زندهیاد رضا یحیایی رونمایی و برنامه بازسازی مقبره نیما نیز اعلام شد.