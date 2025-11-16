به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان؛ کاروان «اهالی بهشت» همزمان با ایام فاطمیه، امشب با حضور آحاد مردم انقلابی و شهیدپرور از گلستان شهدای اصفهان بدرقه شد و مسیر خود را برای تشییع پیکر مطهر ده شهدای گمنام در نقاط مختلف استان آغاز کرد.

تریلر و خودروی حامل پیکر‌های مطهر شهدا در مدت هشت روز در سراسر استان اصفهان مورد استقبال مردم شهید پرور قرار می‌گیرند تا مراسم تشییع در تمام شهرستان‌ها با حضور با شکوه آحاد مردم برگزار شود.

حرکت کاروان از فردا آغاز شده و در این روز تریلر حامل شهدا صبح در دهاقان، عصر در شهرضا و شب در مبارکه حضور می‌یابد؛ خودروی ارس نیز صبح همان روز در سازمان امور زندان‌ها و سپس عصر در شهرضا و شب در مبارکه مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت.