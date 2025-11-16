پخش زنده
مدیر سازمان اسناد کتابخانه ملی منطقه غرب کشور در خرم آباد گفت:تا کنون چهار هزار نسخه کتاب از لرستان به مرکز اسناد و کتابخانه ملی اهدا شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیر سازمان اسناد کتابخانه ملی منطقه غرب کشور در نخستین نشست شورای اسناد و کتابخانه ملی لرستان گفت:چهار هزار نسخه کتاب از لرستان به این مرکز اهدا شده که بخش مهمی از منابع مکتوب مرتبط با هویت تاریخی و فرهنگی این استان را تشکیل میدهد.
عاطفه زارعی افزود: این مرکز با هدف حفظ هویت فرهنگی، تاریخی، سیاسی و اجتماعی برای آیندگان فعالیت میکند و اسناد و کتابهای گردآوریشده بیانگر سنتها و آداب مردم منطقه است که پس از ثبت و اسکن در اختیار پژوهشگران قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور پنج استان را پوشش میدهد، افزود: سازماندهی اسناد دفاع مقدس یکی از مهمترین اقدامات این مرکز است و شرایط استاندارد برای نگهداری اسناد باید در همه استانها وجود داشته باشد.
سعید پورعلی معاون سیاسی ،امنیتی واجتماعی استاندار لرستان هم مرکز اسناد و کتابخانه ملی، را زیرساخت حافظه ی جمعی لرستان دانست و بر ضرورت ثبت و مستندسازی رویدادها برای انتقال به آیندگان تا کید کردو گفت:بخشی از گنجینه فرهنگی استان در موزه ی ملی ایران نگهداری میشود و باید برای حفظ و معرفی بیشتر اسناد و مدارک تاریخی اطلاعرسانی شود.
در این مراسم از پژوهشگران،اهدا کنندگان اسناد و ناشران اسناد تاریخی تجلیل شد .