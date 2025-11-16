به گزارش خبرگزاری صداوسیمای اصفهان،فرماندار فلاورجان در حاشیه جلسه شورای اموزش و پرورش بخش پیربکران با اشاره به اینکه با همکاری خیرین در 35 مدرسه این شهرستان پنل خورشیدی نصب و راه اندازی شده است گفت: 35 مدرسه دیگر هم نیروگاه خورشیدی 5 کیلوواتی در حال نصب است که تا یک ماه آینده راه اندازی خواهد شد

‌

حسین یارمحمدیان می گوید هزینه راه اندازی هر نیروگاه در مدرسه بیش از 160میلیون تومان است که خیران پرداخت می کنند

به گفته فرماندار فلاورجان با دستور وزیر آموزش و پرورش هفتاد پنل خورشیدی جدید با اعتبار بیش از یازده میلیارد تومان برای مدارس شهرستان نصب و تعداد مدارس مجهز به نیروگاه خورشیدی در این شهرستان به 140 مدرسه خواهد رسید