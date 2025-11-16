به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار فلاورجان در حاشیه نشست شورای آموزش و پرورش بخش پیربکران با اشاره به اینکه با همکاری خیران در ۳۵ مدرسه این شهرستان پنل خورشیدی نصب و راه اندازی شده است، گفت: در ۳۵ مدرسه دیگر هم نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی در حال نصب است که تا یک ماه آینده راه اندازی خواهد شد.

حسین یارمحمدیان افزود: هزینه راه اندازی هر نیروگاه در مدرسه بیش از ۱۶۰ میلیون تومان است که خیران پرداخت می‌کنند.

به گفته فرماندار فلاورجان با دستور وزیر آموزش و پرورش هفتاد پنل خورشیدی جدید با اعتبار بیش از۱۱ میلیارد تومان برای مدارس شهرستان نصب و تعداد مدارس مجهز به نیروگاه خورشیدی در این شهرستان به ۱۴۰ مدرسه خواهد رسید.