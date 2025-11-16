یادواره ۲۴ شهید روحانی و بزرگداشت دو امام جمعه فقید خوی، روز دوشنبه، ۲۶ آبان‌ماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ یادواره ۲۴ شهید روحانی و بزرگداشت امامین جمعه فقید خوی، ساعت ۲۰:۳۰ روز دوشنبه، ۲۶ آبان‌ماه برگزار می‌شود.

سخنران این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین میثم فیاضی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهدای آذربایجان غربی و مکان آن نیز مسجد ملااحمد خوی است.

بزرگداشت شهیدان جهان اسلام، تقویت فرهنگ ایثار و شهادت و مقاومت از اهداف برگزاری این یادواره بوده و سخنرانی، روایتگری جنگ، تجلیل از خانواده شهدا، پخش سرود، شعرخوانی، قرائت قرآن، پخش فیلم و مداحی از برنامه‌هایی است که در ضمن یادواره شهدا برگزار می‌شود.