به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، در چهارچوب هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال ایران جام آزادگان تیم فوتبال داماش گیلان عصر امروز در ورزشگاه انقلاب کرج میزبان تیم شناورسازی قشم بود که این دیدار در پایان با تساوی صفر صفر به پایان رسید.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تیم داماش را به دلیل تخلفات تماشاگرانش مبنی بر ورود به داخل زمین در حین برگزاری مسابقه برابر نساجی مازندران به برگزاری دو بازی خارج از استان محکوم کرده است.