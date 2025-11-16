رئیس پارک ملی دریاچه ارومیه، از اجرای گشت و کنترل شبانه توسط یگان سیار این پارک با هدف پیشگیری از تخلفات محیط زیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بهزاد شیر پنجه افزود: گشت‌ها با حضور مستمر نیرو‌های یگان حفاظت در محور‌های منتهی به جزایر و پهنه‌های حساس پارک ملی اجرا می‌شود تا از هرگونه ورود غیرمجاز، صید و شکار غیرقانونی و سایر تخلفات احتمالی جلوگیری شود.

وی تأکید کرد که تیم‌های سیار در ساعات پایانی شب تا بامداد در نقاط مختلف پارک استقرار دارند و ضمن رصد کامل، هرگونه فعالیت مشکوک را بررسی و با متخلفان طبق مقررات برخورد می‌کنند.

رئیس پارک ملی دریاچه ارومیه با اشاره به نقش بازدارنده حضور میدانی نیروها، افزود: ادامه این گشت‌ها به‌صورت منظم در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود امنیت زیستگاه‌ها و حیات‌وحش این پارک ملی بیش از گذشته تضمین شود.