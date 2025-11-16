پخش زنده
امروز پیکر مطهر شش شهید دوران دفاع مقدس روی دستان مردم در زرندیه تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ زرندیهایها امروز پیکر مطهر شش یادگار گمنام دوران دفاع مقدس که همزمان با ایام فاطمیه مهمان مردم شهید پرور استان مرکزی شدهاند را بر دستان خود تشییع و بر ادامه حرکت ملت ایران در مسیر آرمانهای شهدا تاکید کردند.
همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه (س) هیئات مذهبی و هیئت امنای مساجد شهرستان آشتیان در نشستی در خصوص برگزاری مراسمهای این ایام گفتوگو و تبادل نظر کردند.
نشست تخصصی کارگروه امور بانوان و خانواده شهرستان شازند با هدف اجرای سند توسعه وضعیت زنان و خانواده و در راستای مهارت افزایی و توانمندسازی آنها در حوزههای اجتماعی، فرهنگی اشتغال زایی و کارآفرینی برگزار شد.