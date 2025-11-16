وزیر کشور با اشاره به افزایش آسیب‌های اجتماعی در دنیا بر ضرورت تدوین برنامه‌های منسجم و هماهنگ برای ساماندهی آنها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر اسکندر مومنی در یکصد و هفتاد و سومین جلسه شورای اجتماعی کشور گفت: بر اساس تکلیف قانون برنامه هفتم پیشرفت، برنامه‌های فوق العاده و غیرجاری که نقش موثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشند باید با همکاری سازمان برنامه و بودجه به شکل سالانه به تایید سازمان امور اجتماعی برسد؛ اگر نهاد و سازمانی در این زمینه کوتاهی کرده باشد باید پاسخگو باشند.

برنامه اقدام شبکه مدیریت محله محور از دیگر دستورکار‌های صد و هفتاد و سومین جلسه شورای اجتماعی کشور بود. وزیر کشور درباره این موضوع اظهار کرد: برنامه اقدام محله محور بنا ندارد سازمان و تشکیلات جدیدی ایجاد کند؛ بلکه دستگاه‌ها و نهاد‌هایی که خدمات محله محور ارائه می‌کنند، هماهنگ خواهند شد.

وزیر کشور هدف اصلی این برنامه را تنظیم گری و تسهیل گری دانست و افزود: سلایق مردم متفاوت است و دستگاه‌های شرکت کننده در این طرح بنا نیست که یکسان عمل کنند.

مومنی گفت: دستگاه‌ها و سازمان‌های مشارکت کننده در این طرح باید به صورت فصلی به رقابت بپردازند تا علاوه بر ارزیابی عملکرد، انگیزه مشارکت افزایش یابد.

وزیر کشور افزود: این برنامه هیچ منعی در کار سازمان‌ها و نهاد‌هایی که به شکل محله‌محوری به ارائه خدمات می‌پردازند ایجاد نخواهد کرد و تجمیع گزارش‌های این سازمان‌ها در قالب یک سامانه و ارزیابی خدمات آنها در اولویت قرار دارد؛ چراکه زمینه‌ساز تحقق عدالت در زمینه ارائه خدمات در محلات مختلف خواهد شد.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور نیز در مصاحبه با خبرنگاران گفت: در راستای بند الف ماده ۸۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت ۳۸ برنامه فوق العاده با همکاری سازمان برنامه و بودجه به تصویب رسیده بود و امروز در شورای اجتماعی مورد بحث و گفت‌و‌گو قرار گرفت.

سیدمحمد بطحایی افزود: در این جلسه گزارشی از برنامه اقدام محله محور ارائه شد و اعضا نظرات خود را در مورد تکمیل نقشه راه ارائه کردند.

بطحایی ارائه گزارش درباره پیمایش سرمایه اجتماعی را سومین محور این جلسه دانست و اظهار کرد: این پیمایش نیمرخی را از وضعیت سرمایه اجتماعی در سطح ملی، استان و شهرستان ارائه می‌کند و اطلاعات مفیدی را برای عوامل اجرایی در کشور فراهم می‌کند.

از ۲۲ دستگاه مجموعا ۱۶۵ برنامه فوق العاده دریافت شد که ۳۸ برنامه با همکاری سازمان برنامه و بودجه به تصویب رسید. این برنامه‌ها در حوزه‌های مختلفی از جمله مصرف مواد مخدر و الکل، خودکشی و کودکان کار، با آسیب‌های اجتماعی فراتر از برنامه‌های روزمره سازمان‌ها و نهاد‌های این حوزه مقابله خواهد کرد.

وی افزود: دستگاه‌هایی که برنامه‌های جدیدی داشته باشند و یا برنامه‌های قبلی آنها به تصویب نرسیده است، فرصت دارند تا با اصلاح، آنها را به تصویب برسانند.