ژیمناست خراسان رضوی راهی مسابقات جهانی جوانان فلیپین ۲۰۲۵ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست هیات ژیمناستیک خراسان رضوی گفت: امیر محمد رحمان ژیمناست خراسان رضوی راهی مسابقات جهانی جوانان ۲۰۲۵ شد.
سروش پورآزاد افزود: رحمانی ژیمناست توانمند و آیندهدار استان، پس از حضور موفق در اردوهای تیم ملی و پشت سر گذاشتن مراحل انتخابی به عنوان نماینده کشورمان در مسابقات جهانی ژیمناستیک جوانان ۲۰۲۵ معرفی و اعزام شد.
وی ادامه داد: سومین دوره مسابقات جهانی ژیمناستیک هنری جوانان از ۲۰ تا ۲۴ نوامبر ۲۰۲۵ به میزبانی شهر پاسای مترو مانیلای فیلیپین برگزار خواهد شد.
سرپرست هیأت ژیمناستیک خراسان رضوی بیان کرد: رویدادی معتبر که بهترین ژیمناستهای رده سنی جوانان جهان در آن حضور دارند و مسیر ورود به رده بزرگسالان و رقابتهای بینالمللی آینده در آن رقم میخورد.
حدود ۲۲ هزار ورزشکار در ردههای مختلف سنی ژیمناستیک خراسان رضوی فعالیت میکنند.