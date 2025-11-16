به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مقابله با بیماری تب برفکی که حدود یک ماهی است در منطقه شایع و سبب تعطیلی بازار‌ها و میادین دواب شده است، همچنان با مایه کوبی دام‌های سبک و سنگین در مهاباد ادامه دارد.

تب برفکی گرچه بیماری مشترک انسان و دام نیست، اما گسترش آن موجب خسارت سنگین در حوزه دامداری و کاهش تولیدات لبنی و گوشتی می‌شود.

دامداران هم بر مشارکت همگانی برای مقابله با این بیماری خسارت زا تأکید دارند.

شهرستان مهاباد با داشتن حدود ۲۷۰ هزار رأس دام سبک و سنگین یکی از مراکز مهم تولید گوشت قرمز و فرآورده‌های لبنی در آذربایجان‌غربی است.