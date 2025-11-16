به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در این نمایشگاه که در خیابان محمد قاضی مهاباد بر پاشده، محصولات متنوعی شامل بیش از ۴۰ نوع گل وگیاه در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

برپایی نمایشگاه گل و گیاه فرصتی دوباره برای ترویج فرهنگ نگهداری از گیاهان و آشنایی خانواده‌ها با گونه‌های مختلف گیاهی را فراهم کرده است.

این نمایشگاه تا روز جمعه ۳۰ آبان ماه هر روز از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۲ شب برای بازدید علاقه‌مندان دایر خواهد بود.