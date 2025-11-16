مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی با تأکید بر ضرورت توجه به ایمنی راه‌ها و نقش عامل انسانی در کاهش تصادفات، بر تقویت آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ارسلان شکری با اشاره به اینکه هر ساله میلیون‌ها نفر در سراسر جهان بر اثر سوانح رانندگی جان خود را از دست می‌دهند یا دچار آسیب‌های جدی می‌شوند افزود: در کشور ما نیز بخش قابل توجهی از این حوادث مربوط به حوادث رانندگی در محور‌های جاده‌ای است از این رو لزوم توجه به ایمنی راه‌ها و نقش عامل انسانی در کاهش تصادفات، همچنین تقویت آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک امری ضروری است.

شکری روز جهانی یادمان قربانیان سوانح رانندگی را فرصتی برای بازنگری در سیاست‌ها و رفتار‌های ترافیکی دانست و گفت: این روز تنها یادآور اندوه نیست بلکه تلنگری است برای تلاش بیشتر جهت افزایش ایمنی و کاهش تلفات جاده‌ای بنابراین باید همه نهاد‌ها و مردم در این مسیر همراه شوند تا شاهد جاده‌هایی ایمن‌تر برای رانندگی باشیم.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی با بیان اینکه عامل انسانی در بیش از ۷۰ درصد حوادث رانندگی نقش مستقیم دارد، اظهارکرد: سرعت غیرمجاز، خستگی و بی‌توجهی به قوانین از مهم‌ترین رفتار‌های پرخطر محسوب می‌شود، لذا اگر رانندگان رفتار ایمن داشته باشند، بسیاری از تصادفات قابل پیشگیری است.

وی با تاکید بر اینکه آموزش و ارتقای فرهنگ رانندگی باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود، تصریح کرد: روز جهانی یادمان قربانیان سوانح رانندگی فرصتی است برای تأمل، همدردی و یادآوری اینکه ایمنی در جاده‌ها تنها یک شعار نیست؛ بلکه مسئولیتی انسانی و اجتماعی است که همه ما در قبال آن وظیفه داریم.

شکری با اشاره به اقدامات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی برای ارتقای ایمنی راه‌های استان تصریح کرد: حذف نقاط پر حادثه، نصب علائم جدید، بهسازی نقاط پرتصادف، خط‌کشی و روشنایی محور‌های مواصلاتی، نصب گاردریل و تابلو‌های هشداردهنده، و همچنین اجرای برنامه‌های آموزشی برای رانندگان و کاربران جاده، از جمله طرح‌هایی است که در استان بصورت مستمر اجرا می‌شود تا از بروز سوانح ناگوار جلوگیری شود.

وی با قدردانی از همکاری نیرو‌های راهداری، پلیس راه، اورژانس و هلال‌احمر خاطرنشان کرد: پیشگیری از تصادفات و حفظ جان مردم رسالتی انسانی همه ما است امیدواریم با همکاری دستگاه‌ها و همراهی جامعه، روزی فرا برسد که دیگر نیازی به بزرگداشت یادمان قربانیان سوانح رانندگی نباشد و هیچ خانواده‌ای در اثر حادثه جاده‌ای داغدار نگردد.