مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌غربی از اجرای بیش از ۵۰۰ برنامه فرهنگی و ترویجی به ویژه طرح «قاصدان کتاب» در مناطق محروم استان همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ خدیجه معصومی با بیان اینکه کتابخانه‌های عمومی، از نماد‌های بالندگی فرهنگی ایران و جلوه‌گاه اندیشه‌ها، نوآوری‌ها و دانایی هستند، بیان کرد: استان آذربایجان غربی، دارای ۷۷ باب کتابخانه عمومی نهادی شامل ۷۶ باب کتابخانه مستقر و یک باب کتابخانه عمومی سیار، ۲۵ باب کتابخانه مشارکتی و مستقل و ۹ سالن مطالعه خودگران است.

وی افزود: در این کتابخانه‌ها بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار جلد کتاب و قریب به ۶۹ هزار عضو فعال هستند و در یک سال اخیر بیش از ۶۲۵ هزار جلد کتاب به امانت رفته است.

معصومی بیان کرد: همچنین در یک سال گذشته، دو کتابخانه عمومی جدید شامل کتابخانه سیار با اعتبار ۱۲ میلیارد ریال و کتابخانه «علامه دهخدا» با اعتبار ۱۶۵ میلیارد ریال افتتاح شده است.

وی بازگشایی کتابخانه «شهدای سولدوز» در نقده و بهسازی و بازطراحی سه کتابخانه عمومی در شهرستان‌های خوی، چهاربرج و تکاب، تعمیر ۴۵ باب و تجهیز ۴۴ باب کتابخانه عمومی را از دیگر اقدامات این اداره‌کل عنوان کرد.

معصومی از برگزاری بیش از ۵۰۰ برنامه فرهنگی و ترویجی در سی و سومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران خبر داد و افزود: برگزاری آیین گرامیداشت سی و سومین دوره هفته کتاب و آیین رونمایی از تقریظ مقام معظم رهبری از سه کتاب «خانوم ماه»، «همسفر آتش و برف»، «تب ناتمام»، افتتاح دومین کتابخانه سیار در شهرستان ارومیه، اجرای رویداد «کتاب برای همه» در میادین پرتردد تعدادی از شهرستان‌ها از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این هفته است.

وی افزود: همچنین همایش استانی «کتابستان مدرسه» در سراسر استان با همکاری اداره‌کل آموزش و پرورش، انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با آموزش و پرورش؛ برگزاری نشست معرفی و بررسی کتاب «همسفر آتش و برف» پیش از رونمایی از تقریظ مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در استان آذربایجان‌غربی، اجرای طرح «قاصدان کتاب» در سراسر استان ویژه مناطق دور از کتابخانه، برگزاری محافل شعرخوانی در سراسر استان با محوریت کتاب و کتابخوانی، برپایی میز خدمت در مصلا‌های نماز جمعه سراسر استان، اجرای طرح‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور شامل بخشودگی جرایم دیرکرد منابع امانی و عضویت سراسری، اهدای کتاب را از جمله دیگر برنامه‌های کتابخانه‌های عمومی در این ایام است.