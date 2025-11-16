جانشین فرمانده نیروی انتظامی شرق استان تهران از کاهش قابل توجه جرایم مهم و انواع سرقت در هشت ماه و نیم گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار شهرام امیریان با ارائه گزارشی از عملکرد هشت ماه و پانزده روز گذشته اعلام کرد: در این مدت توفیقات قابل توجهی در حوزه کاهش جرایم مهم و انواع سرقت در سطح شرق استان تهران به دست آمده است.

وی با اشاره به آمار سرقت‌ها افزود: در بخش سرقت از مغازه‌ها، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۳ درصد کاهش داشته‌ایم. همچنین در حوزه سرقت منازل نیز ۱۳ درصد کاهش ثبت شده است.»

امیریان ادامه داد: در بحث سرقت خودرو نیز به لطف اقدامات پیشگیرانه و حضور مؤثر پلیس، شاهد ۵۰ درصد کاهش نسبت به سال گذشته هستیم.

جانشین فرمانده انتظامی شرق استان تهران همچنین از ثبت ۹ درصد کاهش در سرقت موتورسیکلت خبر داد و گفت: این آمار نشان‌دهنده روند رو به رشد امنیت و تلاش شبانه‌روزی همکاران در مجموعه انتظامی است .