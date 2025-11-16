به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی احمد پناه در گفت‌و‌گو با خبر ۱۷ شبکه خوزستان افزود: در استان خوزستان ۵ شهر ساحلی وجوود دارد که برخی از شناور‌های صیادی در این مناطق دارای مجوز صیادی نیستند.

وی با اشاره به اینکه ساماندهی شناور‌های فاقد مجوز در استان در سال جاری با همکاری وزارت اقتصاد و امور دارایی در حال انجام است، ادامه داد: برای ساماندهی یک هزار و ۲۴۸ نفر صیاد در استان درگاه مجوز باز شده است و این افراد در حال بارگزاری مدارک مورد نیاز می‌باشند.

معاون صید و بنادر اداره کل شیلات خوزستان با بیان اینکه از این تعداد با مجوز ۸۰۰ نفر موافقت اولیه شده است، خاطر نشان کرد: برای دیگر صیادانی که دارای مجوز نیستند در حال احصا می‌باشند و اقدامات لازم برای معرفی آنها برای دریافت مجوز انجام خواهد شد.