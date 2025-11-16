پخش زنده
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجانغربی گفت: به مناسبت سی و سومین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، میز مطالعه خیابانی در استان برپا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ زهرا آبسوران در ارومیه از اجرای بیش از ۹۰ برنامه متنوع فرهنگی، هنری و ادبی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در سطح استان خبر داد، بیان کرد: این برنامهها با هدف نهادینهسازی فرهنگ مطالعه در میان کودکان، نوجوانان و خانوادهها، از کارگاههای خلاقانه هنری تا توسعه زیرساختهای کتابخانهای در مناطق محروم را شامل میشود.
آبسوران با تأکید بر اهمیت دسترسی همه کودکان به کتاب بیان کرد: ما تلاش کردیم تا مطالعه را از چارچوب سنتی خارج کرده و آن را با فعالیتهای جذاب و کاربردی تلفیق کنیم تا هر کودک و نوجوان، کتاب را دوست خود بیابد.
وی گفت: خلاقیت در قلب برنامهها بخش قابل توجهی از برنامههای هفته کتاب بر پرورش خلاقیت از طریق کتاب تمرکز دارد و فعالیتهایی نظیر کارگاه نوشتن خلاق با موضوع سخن گفتن از زبان یک کتاب، کارگاه اوریگامی بوکمارک شخصیت کتابها برای نوجوانان و کارگاه سفالگری برای ساخت شخصیتهای داستانی، فضایی سرشار از تعامل هنری را ایجاد کرده است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجانغربی افزود: فعالیتهایی همچون بازدید مدارس از مراکز کانون، کارگاههای نوشتن خلاق، نشستهای کتابخوانی جمعی، مسابقه پایانهای غافلگیرکننده، بلندخوانی، برپایی میز مطالعه خیابانی، معرفی کتاب، برگزاری جشن اهدای کتاب، پاتوق کتابخوانی، بازیها و مسابقههای ادبی و نمایشهای خلاق مرتبط با کتاب از جمله برنامههایی هستند که در طول این هفته اجرا خواهند شد.
وی افزود: یکی از محورهای اصلی این هفته، تقویت ارتباط با مدارس و خانوادهها است و بازدیدهای مدارس از کتابخانههای کانون، آموزش نحوه صحیح امانتگیری و چیدمان کتابها، و همچنین برگزاری جلسات کتابخوانی جمعی در نمازخانه مدارس، این پیوند را تقویت کرد.
آبسوران بیان کرد: در همین راستا، برگزاری نشست صمیمانه با والدین با موضوع «سواد خواندن» و برنامه «سفر کتاب» که طی آن والدین کتابهای خواندهشده خود را به کانون اهدا میکردند، نشاندهنده رویکرد جامع کانون به امر کتابخوانی بود. توسعه زیرساختها و دسترسی عادلانه در اقدامی مهم برای عدالت فرهنگی، تمرکز ویژهای بر مناطق کمبرخوردار صورت گرفت.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجانغربی افزود: تلاش کردیم با همکاری خیرین، چندین کتابخانه در روستاهای محروم راهاندازی و تجهیز کنیم و همچنین برنامه «پیک امید» را در روستاها به اجرا درآوریم تا اطمینان حاصل کنیم هیچ کودکی از کتاب محروم نخواهد ماند.
آبسوران گفت: همچنین ویژهبرنامههایی نظیر اجرای فراخوان استانی «کتابدون»، دیدار با نویسندگان، برپایی و بازدید از نمایشگاه@های کتاب، اهدای کتاب در قالب نذر فرهنگی، تولید کتاب صوتی، برنامه «سینما کانون و کتاب»، کارگاههای ساخت کتابهای دستساز، برگزاری نشستهای تخصصی، ویژه برنامه سفر کتاب «نمایش کتابهای حسی لمسی»، نامهنگاری به نویسندگان و معرفی کتابهای تازهرسیده از دیگر بخشهای این هفته است.
وی افزود: این برنامهها با محوریت شعار «بخوانیم برای ایران» و با هدف تقویت عادت مطالعه، ارتقای مهارتهای سواد خواندن، آشنایی کودکان و نوجوانان با منابع مناسب و ایجاد تجربههای شاد و الهامبخش در حوزه کتاب و کتابخوانی طراحی شدهاند.