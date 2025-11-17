در جوار بارگاه ملکوتی امام رئوف گردهمایی باشکوه ۷۰۰ پیرغلام و خادم حسینی از اقصی نقاط ایران و ۱۳ کشور جهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛این اجلاس بین‌المللی، تجلی‌گاه عظمت ارادت و اخلاص خادمان حسینی بود که دور محور محبت امام رئوف جمع شدند تا مقام والای خدمتگزاری را پاس بدارند.

در این مراسم، حاج سجاد شکوری به عنوان پیرغلام منتخب استان زنجان مورد تجلیل قرار گرفت. همزمان، رسانه‌ی استانی نیز با ساخت مستند خبری «پیرغلامان دیار من» به تهیه کنندگی مریم محمدی، افتخارآفرینی کرد.