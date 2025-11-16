سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین گفت: مراسم رونمایی از تقریظ مقام معظم رهبری بر سه کتاب «خانومْ ماه»، «تبِ ناتمام» و «همسفرِ آتش و برف» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین؛ قافله باشی سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان در گفت‌و‌گو با بخش خبری ۲۰ گفت: قافله باشی در گفت‌و‌گو با بخش خبری ۲۰ این آثار را جزو ادبیات پایداری دانست و افزود: این مراسم روز چهارشنبه ۲۸ آبان همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود.

او درباره طرح‌های تشویقی گفت: طرح عضویت سراسری در کتابخانه‌ها در حال اجراست که داوطلبان می‌توانند با ثبت‌نام درسامانه مدیریت کتابخانه‌های عمومی (سامان) عضو نهاد شده و از مزایای آن از جمله امانت گرفتن کتاب و شرکت در برنامه‌های فرهنگی بهره‌مند شوند.

سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان گفت: تاریخ انقضای این عضویت سراسری، سال ۱۴۰۵ خواهد بود.

قافله باشی درباره کمبود‌های زیرساختی اظهار داشت: بیش از ۱۰ منطقه شهری با جمعیت بالای دو هزار و ۵۰۰ نفر در استان، فاقد کتابخانه هستند.

او با توجه به زمان‌بر بودن پروژه‌های ساخت‌وساز، پیشنهاد کرد که برای دسترسی سریع‌تر و آسان‌تر مردم به کتاب، کتابخانه‌های سیار جایگزین شوند. هر کتابخانه سیار می‌تواند ۱۰ تا ۳۰ منطقه نزدیک به خود را تحت پوشش قرار دهد.

این مسئول گفت: امروز، کتابخانه‌های عمومی دیگر صرفاً محلی برای امانت گرفتن کتاب نیستند، بلکه به یک مرکز فرهنگی و پایگاه فرهنگی-اجتماعی برای یادگیری مداوم، گفت‌و‌گو محور و میزبانی انجمن‌های ادبی تبدیل شده‌اند.

وی از عموم مردم استان دعوت کرد که از نزدیک‌ترین کتابخانه محل زندگی خود بازدید کنند.