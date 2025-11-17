بنابراعلام مدیریت امور عشایر استان، به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ این طرح به طول ۱۶ کیلومتر در سخت گذرترین مناطق کوهستانی و در ارتفاع ۳۲۰۰ متر از سطح دریا با استفاده از ماشین‌آلات سنگین راهسازی شامل بیل مکانیکی، پیکرزنی، بولدوزر ۱۵۵، بولدوزر D6 و عملیات انفجاری در حال اجراست و تاکنون پیشرفت فیزیکی آن به ۶۵ درصد رسیده است.

هدف از احداث این جاده، سهولت تردد عشایر، عرضه بهتر تولیدات آنان، کاهش استهلاک خودروها، کوتاه شدن مسافت از ۱۱۰ کیلومتر به ۴۷ کیلومتر، صرفه‌جویی در زمان و هزینه، دسترسی آسان در مواقع بحران، پدافند غیرعامل و در نهایت ساماندهی زندگی بهره‌برداران و قشر مولد جامعه عشایری و روستایی عنوان شده است.