تکواندوکار وزن منفی ۶۰ کیلوگرم ایران در بازیهای همبستگی اسلامی با برتری مقابل نماینده افغانستان مدال طلای بازیها را برای کاروان کشورمان به ارمغان آورد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز رقابتهای تکواندو بازیهای همبستگی اسلامی به میزبانی شهر ریاض کشور عربستان امشب یکشنبه ۲۵ آبان، مدال طلای وزن منفی ۵۱ کیلوگرم به علی اصغر علی مرادیان از ایران رسید.
مرادیان در حالی این مسابقه را برنده شد که در راند اول محسن رضایی از افغانستان با نتیجه یک بر صفر به برتری رسید. در راند دوم، اما ورق برگشت و حملات پردامنه مرادیان امان تکواندوکار افغانستانی را برید و مسابقه با نتیجه ۱۵ بر صفر به سود مرادیان به پایان رسید.
تا لحظاتی دیگر امیررضا صادقیان و یلدا ولینژاد برای رسیدن به مدال طلا مقابل رقبای خود به میدان میروند.
در روز نخست رقابتهای تکواندو، ایران صاحب یک مدال طلا و دو برنز شد.