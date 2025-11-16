به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، در نهمین شب بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ به میزبانی ریاض عربستان، سهیلا منصوریان، نماینده وزن منهای ۶۰ کیلوگرم ووشو ایران در پیکار پایانی به مصاف حبیبا ابومار از مصر رفت.

رئیس هیئت ووشوی کیش و نماینده ایران در این دیدار با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید و نشان طلای بازی‌ها را بر گردن آویخت.

سهیلا منصوریان برای کسب نشان طلا، رقیبی از تونس را شکست داده بود.