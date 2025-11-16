به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نهمین شب از بازی‌های هم‌بستگی اسلامی ۲۰۲۵ به میزبانی شهر ریاض کشور عربستان، امشب یکشنبه ۲۵ آبان نمایندگان ووشو کاروان ورزش ایران در جدال مهیج فینال به مصاف رقبا رفتند.

امیرحسین همتی، نماینده وزن ۶۰- کیلوگرم ساندا مردان کشورمان در بازی پایانی به مصاف یوسف حمودا از مصر رفت که با نتیجه ۲ بر صفر این ووشوکار را شکست داد و به مدال طلای بازی‌ها دست پیدا کرد.

همتی برای کسب مدال طلا، پیش از این رقبایی از ترکیه، سودان و قرقیزستان را شکست داده بود.