به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نهمین شب از بازی‌های هم‌بستگی اسلامی ۲۰۲۵ به میزبانی شهر ریاض کشور عربستان، امشب یکشنبه ۲۵ آبان نمایندگان ووشو کاروان ورزش ایران در جدال مهیج فینال به مصاف رقبا رفتند.

عرفان محرمی، نماینده وزن ۶۰- کیلوگرم ساندا مردان کشورمان در بازی پایانی به مصاف ابرور خکیموف از قرقیزستان رفت و با نتیجه ۲ بر صفر این ووشوکار را شکست داد و به مدال طلای بازی‌ها دست پیدا کرد.

محرمی برای کسب مدال طلا، پیش از این رقبایی از مصر، پاکستان و افغانستان را شکست داده بود.