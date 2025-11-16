به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده روز یکشنبه ۲۵ آبان در مراسم تکریم و معارفه فرماندار اهواز گفت: اهواز به عنوان لوکوموتیو و پیشانی استان خوزستان، باید در شأن و جایگاه واقعی خود قرار گیرد و این امر تنها در سایه همگرایی و هم‌جهتی تمامی نهاد‌ها و ظرفیت‌ها محقق خواهد شد.

وی با تقدیر از زحمات عبدالعظیم شمخانی، فرماندار سابق اهواز افزود: ایشان با حضور میدانی و پیگیری مستمر، مسائل را دنبال کردند و انشاءالله ظرفیت‌های ایشان در جایگاه دیگری استفاده خواهیم کرد.

موالی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به معارفه علی بویری به عنوان سرپرست جدید فرمانداری اهواز پرداخت و اظهار داشت: ایشان از دانش، تجربه و نگاه جامع‌الاطراف نسبت به مسائل اهواز برخوردار هستند و از همان ابتدا با یک برنامه و آسیب‌شناسی دقیق از مشکلات شهرستان حاضر شده‌اند.

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه اهواز و خوزستان نیازمند کار جهادی و شبانه‌روزی هستند، نه روش‌های روتین اداری، خاطر نشان کرد: بهره‌وری می‌گوید تا زمانی که بهتر ممکن است، خوب کافی نیست. ما باید از نقطه موجود به سمت نقطه مطلوب حرکت کنیم. اگر امروز کرمان، اصفهان و یزد پیشرفت کرده‌اند، نتیجه همین نگاه و همگرایی است.