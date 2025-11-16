به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نهمین شب از بازی‌های هم‌بستگی اسلامی ۲۰۲۵ به میزبانی شهر ریاض کشور عربستان، امشب یکشنبه ۲۵ آبان نمایندگان ووشو کاروان ورزش ایران در جدال مهیج فینال به مصاف رقبا رفتند.

فربد طالشی، نماینده وزن ۸۵- کیلوگرم ووشو کشورمان در این بازی به مصاف الحسین وحدان از مصر رفت که با نتیجه ۲ بر یک در راند حساس سوم، مقابل این ووشوکار شکست خورد و به مدال نقره بازی‌ها دست یافت.

طالشی پیش از رسیدن به این مرحله رقبایی از قزاقستان، جمهوری آذربایجان و تونس را شکست داده بود.