خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «تاج الدین صالحیان» معاون سیاسی، امنیتی استاندار ایلام گفت: داوطلبان شرکت در انتخابات شورا‌های اسلامی روستا که مشمول ماده ۴۱ قانون انتخابات هستند، از ۲۴ تا ۳۰ آبان ماه فرصت استعفا دارند.

وی در ادامه افزود: بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۷ قانون انتخابات، یکی از شرایط ثبت‌نام ارائه گواهی عدم سوءپیشینه است که از تاریخ صدور آن نباید بیش از ۳ ماه گذشته باشد.