آغاز پذیرش استعفای داوطلبان شوراهای روستا در ایلام
معاون سیاسی، امنیتی استاندار ایلام از آغاز پذیرش استعفای داوطلبان انتخابات هفتیمن دوره شوراهای روستا خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «تاج الدین صالحیان» معاون سیاسی، امنیتی استاندار ایلام گفت: داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا که مشمول ماده ۴۱ قانون انتخابات هستند، از ۲۴ تا ۳۰ آبان ماه فرصت استعفا دارند.
وی در ادامه افزود: بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۷ قانون انتخابات، یکی از شرایط ثبتنام ارائه گواهی عدم سوءپیشینه است که از تاریخ صدور آن نباید بیش از ۳ ماه گذشته باشد.