تکواندوکار ایران در وزن مثبت ۸۲ کیلوگرم با قبول شکست برابر نماینده مغرب به نشان نقره بازی های همبستگی اسلامی رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز رقابت‌های تکواندو بازی‌های همبستگی اسلامی به میزبانی شهر ریاض کشور عربستان امشب یکشنبه ۲۵ آبان، مدال نقره وزن مثبت ۸۲ کیلوگرم به امیررضا صادقیان از ایران رسید.

صادقیان در حالی نتیجه این مسابقه را در دو راند پیاپی به حریف کشور مغرب واگذار کرد که هر دو راند مسابقه بسیار تماشایی و نزدیک بود.

صادقیان راند اول این مسابقه را با نتیجه شش بر دو به حریفش واگذار کرد. در راند دوم هم تا لحظه آخر رقابت ادامه داشت، اما در نهایت شش بر پنج صادقیان بازنده شد تا مدال نقره به دست بیاورد.

امشب همچنین علی اصغر علی مرادیان در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم مردان به نشان طلا و روژان گودرزی در منهای ۵۱ کیلوگرم بانوان به نشان برنز دست پیدا کردند.

در روز نخست رقابت‌های تکواندو، ایران صاحب یک مدال طلا و دو برنز شد.