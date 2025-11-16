پخش زنده
مرکز ابتکاری «گلماند» با تبدیل پسماندهای خشک به گل و گیاه، الگویی نو در تفکیک از مبدأ ایجاد کرده و سالانه حدود ۱۰۰ تن زباله قابل بازیافت را با مشارکت گسترده شهروندان از چرخه دفن به چرخه تولید بازمیگرداند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ این مرکز با رویکردی خلاقانه، پسماندهای خشک خانگی را جمعآوری و در ازای آن گل و گلدان تحویل شهروندان میدهد، اقدامی که با استقبال گسترده مردم همراه شده است.
مرکز گلماند با ایجاد الگوی نوین در تفکیک زباله، شهروندان را به جمعآوری و تحویل پسماندهای خشک تشویق میکند و در راستای حفظ محیطزیست شهری گام برمیدارد.
به گفته خانم سلیمانی، سالانه حدود ۱۰۰ تن پسماند خشک قابل بازیافت توسط مردم به این مرکز تحویل داده میشود، موادی که از مبدأ تفکیک شده و قابلیت بازگشت به چرخه تولید را دارند.
افزایش حجم پسماندهای شهری و تأثیر آن بر آلودگی محیطزیست، ضرورت توجه به تفکیک از مبدأ و توسعه مراکز بازیافت را دوچندان کرده است.
طرحهایی مانند «گلماند» با مشارکت مردمی نقش مؤثری در کاهش زبالههای دفنی، توسعه فضای سبز و ترویج فرهنگ زیستمحیطی در شهرها ایفا میکنند.