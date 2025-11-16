پخش زنده
مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان گفت: پروژههای برق با ارزش سرمایهگذاری شش هزار میلیارد تومان در شهرستان دزفول در دست اقدام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی اسدی در جریان بازدید از روند احداث پست ۴۰۰ کیلوولت جندیشاپور دزفول و پستهای پایین دست آن به همراه عباس پاپیزاده نماینده این شهرستان در مجلس و فرماندار دزفول، بیان کرد: در شهرستان دزفول ۷ پروژه حیاتی در دست اقدام است که یکی از این پروژهها پست برق ۴۰۰ کیلوولت جندیشاپور دزفول با ظرفیت ۶۳۰ مگاولت آمپر است.
وی با بیان اینکه پست ۴۰۰ کیلوولت جندیشاپور یکی از پروژههای حیاتی برق در کشور و منطقه است، تصریح کرد: پست مذکور که پستهای ۱۳۲ کیلوولت از آن تغذیه میکنند تا پایان سال جاری به بهرهبرداری میرسد و ظرفیت شبکه انتقال منطقه را به طور قابل توجهی افزایش میدهد. پستهای برق ۱۳۲ کیلوولت مهرشهر، فرعی دزفول و سردشت نیز در دست اقدام است.
اسدی با بیان اینکه ۵۰ کیلومتر خط برای تغذیه این پستها از پستهای منطقه احداث کردیم، تصریح کرد: با اجرای این پستها فرایند توسعه شهرستان و استان برای توسعه و سرمایهگذاری جهت اشتغال فراهم خواهد شد.
وی بیان کرد: ۱۵ درصد از پروژههای صنعت برق کشور برای عبور از پیک بار سال آینده در خوزستان تعریف شده تا تابستان سال آینده را بدون چالش پشت سر بگذاریم.
عباس پاپیزاده نماینده مردم شهرستان دزفول در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از مدیرعامل برق منطقهای خوزستان برای توسعه زیرساختهای برق در شهرستان دزفول، بیان کرد: با وارد مدار شدن پروژههای برق در دست اجرا، تحول اساسی در زیرساختهای برق شهرستان ایجاد خواهد شد.
وی گفت: ارزش سرمایهگذاری پست برق ۴۰۰ کیلوولت جندیشاپور که عملیات اجرایی آن به خوبی پیش رفته بین ۳۲۰۰ میلیارد تومان است که از وزارت نیرو برای این سرمایهگذاری قدردانی میکنیم.
نماینده مردم شهرستان دزفول در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: پستهای برق ۱۳۲ کیلوولت مهرشهر و زیباشهر نیز برای تامین برق توسعه مسکونی این مناطق در دست اقدام هستند و از پیشرفت مناسبی برخوردارند. برای دیگر مناطق شهرستان مانند سردشت و شهیون، نیز تصمیمهای خوبی گرفته شد و پروژههایی در دست اجرا است.
بر اساس این گزارش، پس از بازدید از پروژههای حیاتی پستهای برق در دست اقدام، جلسه کارشناسی نیز برگزار و تصمیمهای لازم اتخاذ گردید.