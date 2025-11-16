پخش زنده
امروز: -
سفیر ایران در روسیه در گفتگو با خبر ۲۰ شبکه باران گفت: اجلاس استانداران استانهای حاشیه دریای خزر، زمینهساز گسترش همکاریهای اقتصادی و معرفی بهتر ظرفیتهای کریدور شمال–جنوب است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سفیر ایران در روسیه در گفتگو با خبر ۲۰ شبکه باران در خصوص اهمیت برگزاری اجلاس استانداران کشورهای حاشیه خزر در گیلان گفت .
کاظم جلالی گفت: اجلاس استانداران خزر، فرصت طلایی برای توسعه اقتصاد و کریدور شمال–جنوب است.
وی افزود: اجلاس استانداران استانهای حاشیه دریای خزر، زمینهساز گسترش همکاریهای اقتصادی و معرفی بهتر ظرفیتهای کریدور شمال–جنوب است.