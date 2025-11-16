مدیر کل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی گفت:یک شرکت تولید فولاد در تبریز به علت عرضه خارج از شبکه ورق فولادی به پرداخت ۲۳۰ میلیارد و ۸۶۸ میلیون ریال جریمه محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،صمد حضرتی با بیان اینکه یک شرکت تولید فولاد در تبریز اقدام به عرضه خارج از شبکه حدود ۴۶۶ تن ورق فولاد کرده بود گفت: پرونده این تخلف را بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی با بررسی وضعیت خرید و فروش شرکت مزبور در سامانه‌های مربوطه به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال کردند.

وی اظهار کرد: به این پرونده تخلف در شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی تبریز رسیدگی شد و شعبه با بررسی اوراق و محتویات پرونده اتهام وارد شده را محرز دانست و شرکت متخلف را به پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.

حضرتی ادامه داد:با اعتراض به حکم صادره از سوی شرکت متخلف پرونده مجدد در شعبه تجدیدنظر رسیدگی و با توجه به غیرموجه بودن دفاعیات شرکت مذکور رای اولیه تایید شد.