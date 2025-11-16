پخش زنده
نتایج یک نظرسنجی جدید نشان میدهد که بیشتر شهروندان آمریکا با نحوه عملیات پلیس مهاجرت و گمرک این کشور (ICE) در چارچوب سیاستهای اخراج از کشور دولت ترامپ مخالفند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، به نقل از روزنامه هیل؛ بر اساس نظرسنجی جدید «یوگاو»، ۵۳ درصد شهروندان آمریکایی تا حدی یا به شدت با شیوه عملکرد ICE مخالف هستند و تنها ۳۹ درصد از اقدامات این نهاد مهاجرتی حمایت میکنند.
دولت ترامپ اجرای عملیات گسترده مهاجرتی را در شهرهای تحت کنترل دموکراتها از جمله لسآنجلس، شیکاگو و واشنگتن آغاز کرده است.
در جریان این یورشها، افرادی که مظنون به اقامت غیرمجاز در آمریکا بودهاند بازداشت شدهاند و مأموران حتی شروع به هدفگیری مدارس، کلیساها و محلهای کار کردهاند.
این گزارش اضافه کرد که ۵۵ درصد شهروندان آمریکایی معتقدند ICE گاهی یا اغلب شهروندان آمریکایی و مهاجران دارای مجوز اقامت را نیز بازداشت میکند.
۶۱ درصد پاسخدهندگان میگویند مأموران مهاجرت، افرادی را بازداشت میکنند که مرتکب هیچگونه تخلف مهاجرتی یا گمرکی نشدهاند.
این گزارش افزودکه ۵۲ درصد آمریکاییها میگویند تاکتیکهای ICE بیش از حد خشن است، در حالی که ۲۶ درصد آنها این تاکتیکها را «مناسب» و ۱۱ درصد «نه چندان کافی» میدانند.
در ادامه آمده است که ۴۶ درصد شرکتکنندگان در نظرسنجی نگرانند که با فردی از آشنایان شان ممکن است توسط ICE بدرفتاری شود؛ این در حالی است که ۴۷ درصد چندان نگران نیستند یا اصلاً نگرانی ندارند.
روزنامه هیل در پایان نوشت که نظرسنجی یوگاو بین ۸ تا ۱۲ اکتبر و بهصورت آنلاین در میان ۱۰۶۵ شهروند بزرگسال آمریکایی انجام شده و حاشیه خطای آن ۴ درصد اعلام شده است.