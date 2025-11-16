رایزن فرهنگی جدید ایران در قزاقستان گفت:مراودات فرهنگی بین ایران و قزاقستان می‌تواند با خواهرخواندگی تبریز و شهر آستانه توسعه یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،رسول اسماعیل زاده در دیدار با شهردار تبریز با بیان اینکه هدف وزارت امور خارجه توسعه همکاری کشورمان با کشور‌های همسایه است گفت: روابط و اشتراکات فرهنگی بین ایران و قزاقستان از محور‌های فعالیت و همکاری دوجانبه است.

وی با اشاره به اهمیت تبریز نزد ترکمن‌ها اظهار کرد: ترکمن‌ها به نیکی و بزرگی از تبریزی ها یاد می کنند و قزافستان نیز همانند ترکمن‌ها هستند.

یعقوب هوشیار شهردار تبریز نیز در این دیدار با تاکید بر توسعه مراودات فرهنگی، اقتصادی و علمی بین ایران و قزاقستان گفت: تبریز آماده همکاری‌های مشترک با کشور‌های حوزه قفقاز است.

هوشیار با اشاره به رونق کشاورزی در کشور‌های حوزه قفقاز افزود: واردات محصولات کشاورزی از حوزه کشور‌های قفقاز برای تبریز مقرون به صرفه است و از طرفی تبریز به عنوان قطب اقتصادی شمال غرب ایران بازار خوبی برای محصولات قزاقستان است.

وی با بیان اینکه آذربایجان‌شرقی به ۸۰ کشور دنیا کالا صادر می‌کند اظهار کرد: تبریز دارای ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و علمی فراوانی است و آماده تبادلات فرهنگی و عقد قرارداد خواهرخواندگی با شهر‌های قزاقستان هستیم چرا که مشکلات فرهنگی و اجتماعی شهر‌ها با همراهی همدیگر رفع می‌شود.

هوشیار با بیان اینکه مکتب ادبی تبریز تا ۱۹۳۰ در قفقاز حکمفرما بود یادآور شد:این شهر در زبان فارسی نیز مکتب ادبی دارد و شعرایی مانند فضولی پرچمدار این مکتب هستند.