بازداشت ۲ کلاهبردار حرفهای در تبریز
رئیس پلیس استان آذربایجان شرقی از بازداشت دو کلاهبردار حرفهای و سابقهدار و کشف پروندهای به ارزش ۳۵۰ میلیارد ریال در تبریز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سردار علی محمدی اظهار کرد:در پی وقوع یک فقره کلاهبرداری بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی قرار گرفت.
سردار محمدی افزود:با بررسیهای انجامشده مشخص شد این باند به عنوان خریدار محصولات کشاورزی به یکی از کشاورزان در استانهای همجوار مراجعه کرده و با جلب اعتماد و استفاده از شگردهای روانی اقدام به خرید محصولات کشاورزی به ارزش ۳۵۰ میلیارد ریال کرده و با صدور چک بلامحل وجه آن را پرداخت نکردهاند.
وی با اشاره به اقدامات فنی و تخصصی ماموران گفت: محل اختفای متهمان شناسایی شد و پس از هماهنگی با مراجع قضایی طی یک عملیات غافلگیرانه هر دو متهم در مخفیگاه خود دستگیر شدند.
وی افزود: متهمان دارای سوابق کیفری بودند و پس از مواجهه با مستندات پلیس به کلاهبرداری از شهروندان به مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال اعتراف کردند.
سردار محمدی تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.