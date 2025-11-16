به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز دوم رقابت‌های تکواندو بازی‌های همبستگی اسلامی - ریاض ۲۰۲۵ امروز یکشنبه ۲۵ آبان ماه در سالن «شاهزاده فهد بن فیصل» در اوزان ۵۱- و ۷۰- کیلوگرم زنان و ۶۰- و ۸۲- کیلوگرم مردان پیگیری شد که روژان گودرزی، یلدا ولی نژاد، علی اصغر علیمرادیان و امیررضا صادقیان نمایندگان ایران بودند و موفق به کسب ۴ مدال رنگارنگ نشان شدند.

در روز دوم هر چهار نماینده ایران صاحب نشان شدند؛ علی اصغر علیمرادیان به نشان طلا رسید، یلدا ولی نژاد و امیررضا صادقیان نیز مدال نقره را بر گردن آویختند و روژان گودرزی به برنز بسنده کرد.

نتایج رقابت‌های روز دوم به شرح ذیل است:

روژان گودرزی در وزن ۵۱- کیلوگرم بانوان

گودرزی دور نخست برابر «شایلوبکووا» از قرقیزستان مبارزه کرد و دو بر صفر پیروز شد، اما در دور بعدی مقابل «الیف آکگول» نایب قهرمان جهان در سال ۲۰۲۵ از ترکیه به میدان رفت و با واگذاری ۲ بر یک باخت و باتوجه به حضور حریف در فینال، وی به جدول شانس مجدد راه یافت و برابر «لیلا خاسانوا» از ازبکستان مبارزه کرد و موفق شد در دو راند دیدار شانس مجدد به برتری دست یابد و نشان برنز را بر گردن بیاویزد.

یلدا ولی نژاد در وزن ۷۰- کیلوگرم

نماینده کشورمان بعد از یک دور استراحت، «جنپر» از ترکیه را دو بر صفر شکست داد. وی سپس برابر «آنیانچو» نماینده نیجریه و دارنده برنز قهرمانی جهان ۲۰۲۵ ووشی موفق شد دو بر یک به برتری دست یابد و به فینال صعود کند. ولی نژاد در فینال مقابل «اوزادا سوبیرجونوا» از ازبکستان به میدان رفت و برابر نایب قهرمان جهان در دیداری نزدیک ۲ بر یک شکست خورد و مدال نقره را تصاحب کرد.

علی اصغر علی مرادیان در وزن ۶۰- کیلوگرم

علی مرادیان دور نخست برابر «بل» از چاد به روی شیاپ چانگ رفت و دو بر صفر پیروز شد و در ادامه «دیاکیته» از ساحل عاج را با نتیجه‌ای مشابه به برتری رسید و در مرحله نیمه نهایی هم «موسی سلیم» از مصر را از پیش رو برداشت. علی مرادیان در دیدار نهایی برابر «محسن رضایی» از افغانستان پیکار کرد و برابر قهرمان آسیا دو بر یک در راندشماری به برتری رسید و نشان طلا را در اولین تجربه حضور در ترکیب تیم ملی بر گردن بیاویزد.

امیررضا صادقیان در وزن ۸۲- کیلوگرم

صادقیان دور نخست برابر «کلیچ» از ترکیه رو به رو شد و به برتری رسید و سپس برابر «ساوادوگو» نماینده بورکینافاسو به برتری دست یافت. صادقیان در مرحله نیمه نهایی و در یک دیداری تماشایی و نفسگیر «صالح الشراباتی» نایب قهرمان المپیک توکیو و دارنده نشان در بازی‌های آسیایی و گرندپری را دو بر یک از پیش رو برداشت. او در فینال برابر «هیثم زرحوثی» از مراکش دو بر صفر نتیجه را در راندشماری واگذار کرد و مدال نقره را بر گردن آویخت.

تیم ملی تکواندو کشورمان در پایان روز دوم این بازی‌ها جمع مدال‌های خود را به عدد هفت رساند. برای تیم کشورمان ساینا کریمی و علی اصغر علیمرادیان دو مدال طلا، امیررضا صادقیان و یلدا ولی نژاد دو مدال نقره، هستی محمدی، علی خوش روش و روژان گودرزی هم سه برنز کسب کردند.