رئیس جمهور در پیامی درگذشت مادر شهیدان قاسم، محمود و محمد علی معینی نجف آبادی را به خانواده ایشان و مردم شهید پرور استان اصفهان تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان ، مسعود پزشکیان در پیامی با تسلیت درگذشت مادر بزرگوار شهیدان والامقام ،قاسم، محمود و محمد علی معینی نجف آبادی گفت: این بانوی صبور در مقاطع حساس دفاع مقدس با ایمان راسخ و قلبی آکنده از ارادت به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام سه فرزند غیور خود را روانه جبهه جهاد و ایثار کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است :

بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت حاجیه خانم فاطمه حیدری نجف آبادی مادر بزرگوار شهیدان والامقام ،قاسم، محمود و محمد علی معینی نجف آبادی را به خانواده گرامی ایشان و مردم شهید پرور استان اصفهان تسلیت عرض می کنم. این بانوی صبور در مقاطع حساس دفاع مقدس با ایمان راسخ و قلبی آکنده از ارادت به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام سه فرزند غیور خود را روانه جبهه جهاد و ایثار کرد و نام و یادی نیک از خود برجا گذاشت بی تردید، مقام چنین مادران فداکاری در فرهنگ دینی و ملی ما همواره بلندمرتبه و الهام بخش خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال برای آن مادر مومنه علو درجات و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگانش صبر و سلامتی طلب می کنم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

شهید محمود معینی متولد ۴۴ در عملیات ثامن الائمه در فیاضیه آبادان در سال ۶۰ و شهید قاسم معینی متولد ۴۶ در عملیات خیبر در جزایر مجنون در سال ۶۲ شهید شدند.

شهید محمد علی معینی جانباز هفتاد در صد پس از سال‌ها تحمل جراحت از جنگ هشت ساله دفاع مقدس در مهر سال ۱۴۰۰ به جمع یاران شهیدش پیوسته بود.

هر سه شهید در گلزار شهدای روستای حاجی آباد نجف آباد به خاک سپرده شده‌اند.