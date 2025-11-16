به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ هواشناسی اصفهان، به دلیل انباشت آلاینده‌ها و تشدید شرایط آلودگی هوا در مناطق مرکزی و صنعتی استان تا پایان هفته، هشدار سطح زرد صادر کرد.

این اداره کل پیش بینی کرده: غلظت آلاینده‌ها از فردا دوشنبه تا پنجشنبه (۲۶ تا ۲۹ آبان) افزایش می‌یابد.

براین اساس پایداری هوا و مهیا بودن بستر لازم برای انباشت و افزایش غلظت آلاینده‌ها موجب کاهش کیفیت هوا، در حد ناسالم برای عموم افراد جامعه به ویژه در اصفهان، خمینی شهر، دهاقان، برخوار (دولت آباد)، لنجان، فرودگاه اصفهان، کبوتر آباد، نجف آباد و مبارکه می‌شود.

هواشناسی اصفهان بر لزوم کنترل جدی و نظارت بر مصرف سوخت‌های فسیلی و اجتناب افراد از فعالیت در فضای باز تاکید و توصیه کرده است که شهروندان به جای استفاده از خودرو‌های شخصی و تک سرنشین، از حمل و نقل عمومی استفاده کرده و از کار‌های غیر ضرور در ساعات اولیه روز و در ساعات ترافیک خودداری کنند.

هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفر‌ها و کار‌های روزمره اختلالاتی به وجود آورد.

هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند.

همچنین از سوی دیگر مسوولان نیز در جریان این هشدار‌ها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.