امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

فرهنگ در خدمت بی فرهنگی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۲۵- ۲۱:۵۵
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
اقتدار پهپاد ایرانی
اقتدار پهپاد ایرانی
۱۴۰۴-۰۸-۲۲
بسته هنر و سینما ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
بسته هنر و سینما ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
۱۴۰۴-۰۸-۲۲
الگوی آشوب
الگوی آشوب
۱۴۰۴-۰۸-۲۲
سودجویی دلالان و قاچاقچیان از ناترازی انرژی!
سودجویی دلالان و قاچاقچیان از ناترازی انرژی!
۱۴۰۴-۰۸-۲۴
خبرهای مرتبط

اطلاعیه دانشگاه تهران درباره حواشی رویدادی در دانشکدگان هنر‌های زیبا

توقف برگزاری برنامه رویداد هفته طراحی در دانشگاه تهران

برچسب ها: هفته دیزاین تهران ، دانشگاه تهران ، ناهنجاری اجتماعی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 