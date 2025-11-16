به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،برای نخستین بار تورنمنت چهار جانبه فوتبال پیشکسوتان جام سبا به همت شرکت توزیع نیروی برق تبریز در سالن ورزشی ستارخان این شرکت به مدت ۲ روز برگزار شد.

این مسابقات با حضور پیشکسوتان تراکتور، ماشین سازی، مهر هنرمندان و شرکت توزیع نیروی برق تبریز برگزار شد.

گفتنی است تیم تراکتور قهرمان و تیم شرکت برق تبریز نایب قهرمان شد و مهر هنرمندان و ماشین سازی به ترتیب سوم و چهارم شدند.