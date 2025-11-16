وارادات سموم با حساسیت خاص
سموم کشاورزی با حساسیت خاصی وارد و در توزیع و مصرف آن نظارت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ رییس سازمان حفظ نباتات کشور در نشست تخصصی گیاه پزشکی در ساری با بیان اینکه واردات سموم کاملا تحت نظارت این سازمان قرار دارد، گفت: سموم کشاورزی با حساسیت خاصی وارد و در توزیع و مصرف آن نظارت میشود.
مریم جلیلی مقدم افزود: پایش محصولات کشاورزی به لحاظ احتمال آلودگی با سموم انجام میشود به همین دلیل مقرر شد محصولات کشاورزی باید شناسنامه دار شوند.
او ادامه داد: صادرات محصولات کشاورزی اکنون بر اساس شناسه باغ، محصول، واحد بسته بندی و انبار در حال انجام است و حتی از سوی کشورهای وارد کننده این محصولات رصد میشود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه این قوانین بی نظمی در تولید و صادرات را از بین میبرد، گفت: صادرات محصولات کشاورزی از ایران به کشورهای اوراسیا افزایش یافته است که نشان دهنده توجه کشاورزان و حفظ نباتات برای تولید محصولات سالم است.
رییس سازمان حفظ نباتات کشور افزود: محدودیتهای مقطعی که در برخی بازههای زمانی در خصوص صادرات محصولات کشاورزی از سوی کشورهای هدف اعمال میشد اکنون به دلیل رعایت قوانین کشاورزی از بین رفته است و مرکبات شمال به راحتی به کشورهای اوراسیا، هند و چین صادر میشود.