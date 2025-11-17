در پی پیام ها و تماس های مردمی محله مسجدالرضای اصفهان به خبرگزاری صداوسیما در شبکه های اجتماعی خبرنگار ما به این محله رفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما اصفهان، در پی پیام ها و‌تماس های مردمی با خبرگزاری صداوسیما در شبکه های اجتماعی و شماره 09138553535 مبنی بر وجود برخی مشکلات در محله مسجدالرضای اصفهان ، خبرنگار بسته به سراغ انها رفته تا از نزدیک پیگیر مطالباتشان باشد.

در این مسیر شهردار منطقه هم با ما همراه شد تا بتوانیم پاسخی مناسب برای حل مشکلات مردم بیابیم .

نبود فضای سبز ، نبود مدرسه ،مناسب نبودن محل تیرهای برق در کوچه ها از مشکلات این محله قدیمی در خیابان خرم اصفهان است.

