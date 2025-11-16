استاندار کهگیلویه و بویراحمد:
رئیس جمهور در سفر، نگاه ویژه و نویدبخشی به استان دارد
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: در سفر استانی رئیس جمهور و هیات دولت، نگاه ویژه و نویدبخشی برای توسعه استان وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یداله رحمانی، در نشست هماندیشی با اصحاب رسانه با تقدیر از همراهی بیدریغ و همیشگی رسانهها، با اشاره به اهمیت سفر ریاست محترم جمهور به استان، اظهار داشت در مورد سفرهای استانی، نگاه ویژهای وجود دارد، تاکنون سیزده سفر انجام شده و عمدتاً اولویت استانهای مرزی بود، اما به دلیل اهمیت و توجه ویژه به کهگیلویه و بویراحمد، مقرر شد این سفر نیز در اولویت قرار گیرد.
استاندار در تشریح سفر افزود: جزئیات سفر بسیار فشرده بوده و گسترده نیست، به دلیل این شیوه سفر، محدودیتهای زمانی وجود دارد و حجم بالایی از برنامهها در بازه کوتاهی پیگیری خواهند شد.
رحمانی تصریح کرد: از جمله این برنامهها میتوان به نشست با فعالین اقتصادی و سرمایهگذاران، برگزاری جلسات در حوزههای سیاسی و اجتماعی، دیدار با نخبگان، و همچنین نشستی تحت عنوان «نهضت عدالت و فضای آموزشی» اشاره کرد که به عنوان یکی از شعارهای اصلی دولت، خدمات شایانی در این راستا انجام شد.
استاندار عنوان کرد: جمعبندی نهایی برنامههای رئیس جمهور در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به تفاوت رویکرد اعتباری این سفر با گذشته، تاکید کرد: این سفر با سفرهای گذشته تفاوت ماهوی دارد، در گذشته روشهای خاصی برای تخصیص اعتبارات وجود داشت و گاهی اوقات ردیفی مشخص میشد تا در سفرها توزیع گردد.
استاندار ادامه داد:، اما تاکید اصلی رئیسجمهور در این دوره از سفرها بر این است که پروژههای مهم و اساسی که از لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی دقیق قرار گرفته و مراحل مجوزهای لازم در کمیسیون مدیریت را گذرانده و تاثیرگذار در جریان توسعه هستند، انتخاب و فرآیند تزریق اعتبارات به این پروژهها به صورت هدفمند انجام شود.
رحمانی با اشاره به توجه ویژه دولت و شخص رئیسجمهور به مسائل استانی، خاطرنشان کرد: تنها در مدت بیش از یکسال گذشته دکتر پزشکیان در شش یا هفت نشست با استانداران حضور مؤثر و فعالانهای داشتهاند و این امر نشان دهنده علاقهمندی و تمرکز بر مباحث منطقهای و حرکت به سمت تمرکززدایی است.
استاندار تصریح کرد: باور رئیس جمهور بر این است که با تفویض اختیارات و واگذاری امور به استانها، سرعت تحولات و تأثیر گذاری آنان بیشتر خواهد شد و این نگرش، کاملاً در چارچوب باور به کار کارشناسی و نظام تصمیم گیری ملی و مردمی قرار دارد.
استاندار در پاسخ به پرسشهایی درباره مواضع خود به مسئله حفاظت از محیط زیست بهویژه کوهستان دنا به صراحت گفت از بدو ورودم به استان، بهعنوان خادم مردم و در همان جلسه معارفه نیز اعلام کردم که سه اصل، خط مشی کاری اینجانب را تعیین میکند.
رحمانی به این موارد اشاره کرد و گفت: اول اینکه به عنوان خادم مردم استان، باید پیش از هرکسی مدافع منافع مردم این دیار باشم و دوم، با توجه به تحصیلاتم در رشته اقتصاد، باورم این است که هیچ تصمیمی در هیچ حوزهای نباید گرفته شود مگر اینکه دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیستمحیطی باشد.
استاندار ادامه داد و، من همراه مردم و فرزند دنا هستم بنابراین با هر تصمیمی که بخواهد کوچکترین آسیبی به دنا، این میراث ملی وارد کند، مخالفم، خواه احداث سد و یا هر پروژه عمرانی دیگری باشد.
رحمانی با تاکید به اینکه، اگر بررسیهای دقیق کارشناسی نشان دهد که طرحی به محیط زیست آسیب میرساند، من به عنوان استاندار به هیچ وجه با آن موافق نخواهم بود، گفت: این موضع بارها در نشستهای مختلف از جمله در شورای برنامهریزی استان در جلسات با مردم و حتی در جمع طرفداران پروژههای توسعهای تکرار شده است.
وی عنوان کرد: در آخرین جلسهای که در سطح کشور داشتم، این سؤال را به صراحت مطرح کردم که ابهام موجود درباره احداث سدها در حاشیه دنا و تأثیر آن بر محیط زیست، یک «مسئله ملی» است.
استاندار بیان کرد: وقتی از شمال کشور به سمت جنوب حرکت میکنیم، پس از گذر از زاگرس، تنها نقطه سبز و قوت اکوسیستم منطقه، دناست که سرچشمه بسیاری از رودهای جنوب کشور است، اگر تصمیمی گرفته شود که به این تنها نقطه قوت کشور آسیب بزند، یک مسئله استانی نیست، بلکه ملی بوده و باید گروهی از کارشناسان بیطرف و متعهد بهطور جامع و همهجانبه، آثار و پیامدهای زیستمحیطی این طرحها را مطالعه و اعلام کنند.
رحمانی تاکید کرد: اگر مطالعات احراز کند که پروژهای آسیبرسان است، آنگاه همان نهاد ملی باید برای توقف آن کمک کند و اگر هم مشخص شد آسیبی در کار نیست، مرجع مطالعه کننده باید پای میز رسانه بیاید و با گفتوگوی شفاف با مردم، این نگرانی را برطرف سازد.
رحمانی افزود: از همان ابتدای ورودم به عنوان خادم ملت به عنوان نمونه، در نامهای به رئیسجمهور اشاره کردیم که منطقه دنا با تنوع بینظیر گیاهی و جانوری، یکی از مواهب الهی است و صیانت از آن وظیفهای همگانی است و هرگونه کوتاهی در این امر، خسارتی جبران ناپذیر به همراه خواهد داشت.
استاندار با انتقاد از روند اجرای پروژه هشدار داد: این پروژه به رغم عدم اخذ مجوز از سازمان محیط زیست در طول چندین سال، همچنان در حال ساخت است و این امر موجب شده شاهد اعتراضات مکرر و تجمعات سازمانهای مردمنهاد باشیم.
استاندار با اشاره به نمونهای عینی از این چالشها، هشدار داد: نمونه ملموس این نگرانی، پروژه «سد خرسان» است که این سد در مرز استان ما در حال احداث است، اما حدود هفتاد درصد دریاچه آن در کهگیلویه و بویراحمد قرار میگیرد و پیامدهای آن بسیار گسترده است و حدود یکهزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی استان به زیر آب میرود، حدود ۱۷ روستا تحت تأثیر قرار میگیرند و چندین منطقه تاریخی و میراث فرهنگی ما برای همیشه به زیر آب غرق میشود.
وی با بیان اینکه، یکی از این مناطق دارای ارزش تاریخی بسیار بالایی بوده، افزود: بر اساس بررسیهای میدانی و اکتشافات انجام شده ۵۰ هزار شیء باستانی در منطقه زیر آب میرود.
رحمانی تصریح کرد: علاوه بر این، چندین امامزاده، حدود ۳۱۴ کارگاه اقتصادی زیستمحیطی و اراضی گستردهای در معرض زیر آب رفتن کامل قرار دارند و احداث این سد موجب جابجایی اجباری و گسترده ساکنین محلی خواهد شد و اینها خسارتهای ملموسی است که باید به طور جدی و کارشناسی به آن پرداخته شود.
استاندار، با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی پروژه، به ارائه یک راهکار عملی و سازنده پرداخت و تأکید کرد: اگر به هر دلیلی قرار است پروژه خرسان ادامه یابد، پیشنهاد این است که هدف پروژه بهطور کلی اصلاح شود.
رحمانی با بیان اینکه، این پروژه از سال ۱۳۸۰ با هدف اولیه تأمین برق (نیروگاه آبی) و ذخیره ۸۵۰ میلیون مترمکعب آب مطرح شد، گفت با توجه به سیاستهای کلان دولت در توسعه انرژیهای پاک، چرا به جای تمرکز بر نیروگاه آبی، اینجا را به قطبی برای تولید انرژی خورشیدی تبدیل نکنیم؟
استاندار تصریح کرد: میتوان با حذف نیروگاه آبی و طراحی مجدد پروژه، با حجم متعادلتری در حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب، به هدف اصلی ذخیرهسازی آب برای فصل خشک سال پاسخ گفت و همزمان، یک نیروگاه خورشیدی ۴۰۰ مگاواتی در کنار آن احداث کرد، این پیشنهاد را به طور جدی به مشاور پروژه و دانشگاهی که مطالعات را انجام میدهد، ارائه کردهام.
رحمانی، بر موضع قاطع خود و دولت در دفاع از منافع مردم و محیط زیست تاکید کرد و اظهار داشت:هم شخص رئیسجمهور و هم بنده به عنوان خادم مردم، تحت هیچ شرایطی با احداث پروژهای که آسیب جدی به مردم و استان وارد کند، موافقت نخواهیم کرد و باید اجازه دهیم روند کارشناسی به درستی و با دقت طی شود.
استاندار عنوان کرد: پیگیریها پیوسته بوده و در مکاتبات با معاون رئیس جمهور در تاریخ ۱۹ دی ماه سال گذشته بر لزوم توقف عملیات اجرایی تأکید شد.
رحمانی یادآورشد: سال جاری هم پیگیریها متوقف نشد و آخرین درخواست ما هفتم آبان در مکاتبه با معاون اول رییس جمهور بود و در نامه ۶۰ صفحهای به سوابق سد خرسان اشاره و در ۱۵ بند مسائل و مشکلات سد را نوشتیم و درخواست کردیم تا زمانی که ابهامات مرتفع نشده عملیات احداث خرسان و ماندگان متوقف شود.
استاندار خاطرنشان کرد: آقای عارف در پاسخ این درخواست در نامهای به علی آبادی وزیر نیرو و دستور تشکیل کارگروه ویژهای با حضور وزارتخانههای نیرو، کشور، جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و استانداران استانهای اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان را صادر کردند، این کارگروه در تاریخ ۱۸ آبان تشکیل شد و مواضع و دغدغههای استان ما به طور کامل در آن مطرح گردید.
رحمانی بیان کرد: پس از انتشار خبر تسریع در صدور ساخت سدهای ماندگان و خرسان با حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور تماس گرفتیم و در نامهای همه دغدغهها را منعکس کردیم و اعلام شد سازمان محیط زیست و دانشگاهها و مشاورین نظرات خود را در خصوص این سدها مطرح کنند.
استاندار با بیان اینکه، رئیسجمهور نیز تحت هیچ شرایطی، بهویژه در استانهای محروم، اجازه نخواهند داد حق مردم نادیده گرفته شود، تصریح کرد: موضع اینجانب به عنوان خادم مردم، همان موضع اولیه است و ما با هر پروژهای که بدون بررسی کارشناسی و بدون رفع ابهامات موجود، به منافع مردم و محیط زیست استان آسیب برساند، به شدت مخالفیم و هدف ما نه مخالفت صرف، بلکه هدایت پروژه در مسیری درست و مبتنی بر مطالعات فنی و زیست محیطی است.
استاندار، با اشاره به ایجاد فضای آرام و همدلی بین تمام ظرفیتهای استان از جمله نمایندگان، روحانیت، دانشگاهیان و مدیران، به تشریح دستاوردهای زیرساختی پرداخت و به اعتبار مصوب پروژههای ملی اشاره کرد و گفت: یکهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبارات این حوزه بود که یک هزار و ۷۰۰ میلیارد محقق شد که معادل ۱۵۵ درصد است.
رحمانی به اعتبارات حوزه راههای روستایی و امنیت جادهای اشاره کرد و گفت: اعتبار مصوب این حوزه ۵۴۰ میلیارد تومان بود، اما یک هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان تخصیص یافت.
استاندار در خصوص حوزه راههای اصلی و بزرگراهها گفت: اعتبار مصوب این حوزه ۱۵۵ میلیارد تومان بود، اما آنچه در این حوزه کار شد، سه هزار میلیارد تومان است.
رحمانی، بر اجرای ۱۶ پروژه حیاتی برق با اعتبار یکهزار میلیارد تومان که شش پروژه به بهرهبرداری رسیده و مابقی تا پایان سال ۱۴۰۴ عملیاتی خواهند شد، گفت: این اقدامات، استان را در زمره ۲ تا ۳ استان برقدار کشور قرار خواهد داد.
استاندار با اشاره به اقدامات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، عنوان کرد: پیرو سفر وزیر ارتباطات و تصویب ۴۵ مصوبه در کمتر از ۹ ماه، بالغ بر یکهزار و ۹۱۱ میلیارد تومان در حوزههای اینترنت و پوشش روستایی هزینه شده که تا پایان سال آینده، استان را به یکی از ۴ تا ۵ استان برتر کشور در شاخصهای ارتباطی تبدیل خواهد کرد.
رحمانی در خصوص پروژه خودروی هیبریدی گفت: این پروژه سال گذشته با سرمایهگذار خارجی ۵۰۴ میلیون دلار کلنگزنی شد و قرار شد با سرمایهگذاری چینی پروژه ادامه یابد، اما به توافق نرسیدیم که در حال مذاکره با سرمایهگذاران عمانی و چینی هستیم که ۲۰۰ میلیون دلار کمکهای فنی و اعتباری جذب کنیم.
استاندار ادامه داد: در کنار پروژه خودروهای هیبریدی ۷۰ پروژه دیگر از جمله پتروشیمی سوم گچساران و فسفات چرام، میدان گازی مختلف و سایر پروژهها را داریم.
رحمانی از جذب یکهزار و ۵۷۰ میلیارد تومان از ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار مسئولیتهای اجتماعی نفت در یک سال گذشته خبر داد و گفت: راهاندازی مجتمع تفریحی-رفاهی وزارت نفت در پارک جنگلی از دیگر اقدامات است.
استاندار از هدفگذاری ۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی خبر داد و گفت: بخشی از پروژههای نیروگاه خورشیدی در هفته دولت کلنگزنی شد و بخش دیگری در سفر رئیس جمهور کلنگزنی میشود.
رحمانی، به پروژههای عمران شهری اشاره و عنوان کرد: در این حوزه هشت پروژه تعریف شد که از جمله آن میتوانیم به ادامه پل چهارم و سروک و اتصال به بزرگراه شیراز- یاسوج، تکمیل پل سوم و اتصال به محور نره گاه و موردراز، ساماندهی حاشیه رودخانه بشار به طول ۱۴ کیلومتر، ادامه بلوار کشاورز، ادامه بلوار آیتالله ملکحسینی، بازگشایی بلوار جمهوری و بلوار عدل و پیگیری پروژه زمین تامین اجتماعی نام برد.
استاندار با اشاره به فرسودگی شبکه آبرسانی و هدررفت ۵۶ درصدی آب گفت: طی یکسال این عدد به ۵۲ درصد کاهش رساندیم و با اصلاح شبکه از هدر روی ۳۱۴ لیتر در ثانیه جلوگیری شد که آب شرب برای ۱۰۶ هزار نفر تامین شد، ضمن اینکه ۴۲ هزار مترمکعب مخزن ذخیره آب در دست احداث است و ۲۶ هزار مترمکعب مورد بهره برداری قرار گرفت.
رحمانی به طرح نهضت عدالت در فضای آموزشی اشاره کرد و گفت: بهرهبرداری از ۳۸۳ کلاس درس در دستور کار است که در این خصوص از استانهای برتر کشور هستیم.