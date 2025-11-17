اهالی روستای کهریز لطفی و احمد اباد در شهرستان تیران و‌کرون از مسولان درخواست دارند جاده روستایی آنها را بهسازی کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما اصفهان تعدادی از اهالی مردم روستا های تیران با ارسال پیام در پیام رسان های خبرگزاری صداوسیمای اصفهان نوشتند:

با سلام خدمت دوستان عزیز شبکه خبر استان اصفهان لطفاً به گوش مسئولین شهرستان تیران و کرون برسانید جاده روستا های کهریز لطفی و احمدآباد از توابع موسی آباد به طول سه کیلومتر زیر سازی و رها شده است .

اینروز ها درصورت بارندگی از بین می‌رود.خواهش می کنیم به این جاده رسیدگی کنید.من یک پدر و مادر سالمند دارم در روستای احمد آباد هر روز رفت و آمد دارم جاده خیلی خراب هست ممنون از لطف شما

خبرگزاری صداوسیما اصفهان از مسولان اداره راه شهرستان تیران و‌ کرون پیگیر حل مشکل این روستاست.

