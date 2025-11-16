نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد؛
اهل کتاب و قلم جایگاهی والا در جامعه دارند
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت:پرداختن به کتاب و قلم شرافت دارد و کسانی که در این مسیر فعالیت میکنند جایگاه ارزشمندی در جامعه دارند.
،روحالله متفکرآزاد در مراسم بزرگداشت علامه طباطبایی و روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در محل کتابخانه مرکزی تبریز از تلاشهای کتابداران و مجموعه کتابخانههای عمومی استان آذربایجان شرقی قدردانی کرد و گفت: این مجموعه با حضور دلسوزان فرهنگی، کتابخانهها را به ویترین فرهنگی استان بازگردانده است.
وی با اشاره به وضعیت دشوار معیشتی مردم و این قشر گفت: اقدامات مختلفی برای بهبود این شرایط در دست انجام است. همچنین آذربایجان همواره خاستگاه اندیشمندان بزرگ مانند علامه طباطبایی بوده است و همچنان این ظرفیت را خواهد داشت تا متفکرانی بزرگ پرورش دهد.
علی جعفریآذر دیگر نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی نیز کتابخانهها را عامل اصلی ارتقای فرهنگ مطالعه دانست و گفت: تلاش ما این است که مردم بهویژه نسل جوان اهل مطالعه باشند و از دانش خود برای پیشرفت جامعه استفاده کنند. همزمانی این روز با بزرگداشت علامه طباطبایی، فرصتی مناسب برای پاسداشت این متفکر بزرگ است. علامه طباطبایی، افتخاری شگرف برای استان و جهان اسلام است و باید آثار او بارها تجدید چاپ شود تا نسل جدید با اندیشههای او آشنا شود.
وی با انتقاد از فاصلهای که فضای مجازی میان مردم و کتاب ایجاد کرده است خاطرنشان کرد: برای داشتن جامعهای اخلاقمحور و دانشمند باید مردم را با عالمان و میراث فکری آنان پیوند داد. ارتقای محتوای کتابها و بهرهگیری درست از عمر و فرصتهای زندگی از اصولی هستند که هرگز نباید از خاطر برد.
نعمتالله پایان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی نیز در این مراسم با تاکید بر نقش بنیادین کتاب و کتابدار در توسعه فرهنگی جامعه اظهار کرد: کتابداران راهنمایان آگاه و مشاوران اطلاعاتیاند که مردم را به منابع سالم معرفت متصل میکنند. اهمیت جایگاه کتابدار زمانی بیشتر درک میشود که جامعه به نقش کتابخانههای عمومی باور داشته باشد؛ کتابخانه مهم و کتابدار ارزشمند است، چون با عموم جامعه در ارتباط است.
وی با اشاره به افزایش تحصیلات مرتبط در میان کتابداران گفت: بخش قابل توجهی از کارکنان کتابخانهها تحصیلات تخصصی دارند و اداره کل کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی نیز دورههای آموزشی و مهارت محور برای ارتقای سطح حرفهای آنها برگزار میکند. زیرا حتی اگر نویسنده، ویراستار و ناشر تلاش کنند، محصول نهایی زمانی به ثمر مینشیند که کتابدار باسواد و آشنا با روشهای ارتباطی، چراغ دانایی را در کتابخانه روشن نگاه دارد.
وی یکی از دغدغههای جدی استان را حوزه ترجمه کتاب کودک و نوجوان دانست و افزود: کمبود مترجم آشنا با زبان و دنیای کودکان و فرهنگ مبدا و مقصد سبب شده کیفیت بسیاری از ترجمهها اعتماد جامعه را جلب نکند. توجه به تولیدات بومی، تربیت مترجم متخصص و تقویت سواد رسانهای نسل جدید باید از اولویتهای ما در حوزه فرهنگی باشد.
پایان همچنین با گرامیداشت یاد علامه طباطبایی گفت: این فیلسوف بزرگ ثابت کرد کتاب اگر با تفکر همراه شود، چراغ معرفت را در جامعه روشن میکند علامه طباطبایی با احیای تربیت دینی راهی گشود که در پرتو آن چراغ اهل بیت و حکمت اسلامی فروزان ماند. از همه کتابداران استان که با عشق و توانمندی کتابخانهها را زنده نگه داشتهاند متشکرم و از ایشان میخواهم که راه این فیلسوف گرانقدر را ادامه دهند.
پروین اشراقی اسکوئی سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی نیز در ادامه این مراسم گفت: اقدامات چند سال اخیر ادارهکل کتابخانههای عمومی استان، با هدف ارتقای علمی و توسعه زیرساختهای کتابخانهای انجام شده و حاصل تلاش مشترک نهادهای مختلف، خیران و مردم است. حتی در شرایط دشوار و بحرانهایی مانند دفاع مقدس ۱۲ روزه، کتابخانههای استان لحظهای از فعالیت بازنماندند و این تداوم خدمت، ریشه در عشق به دانش، مطالعه و ایران دارد.
وی با بیان اینکه توسعه بدون کتاب و مطالعه ممکن نیست افزود: برای ساختن آیندهای بهتر باید فرهنگ کتابخوانی را تقویت کرد؛ عمق دانش از فضای مجازی به دست نمیآید، بلکه کتاب است که توانایی تحلیل و پرورش فکری ایجاد میکند. همچنین از نقش مادران در شکلگیری عادت مطالعه کودکان نمیتوان چشمپوشی کرد. مدارس نیز در پرورش ذائقه مطالعاتی نسل جدید نقشی بسیار مهم را ایفا میکنند.
وی همچنین خواستار طراحی ایدهها و برنامههای نو برای جذب کودکان و نوجوانان به کتاب شد و گفت: حکمرانی سالم، توسعه اجتماعی و انتخاب افراد شایسته در هر جایگاه تنها با تکیه بر دانش و مهارت ممکن است. کاهش تیراژ کتاب و افت رونق کتابفروشیها، از چالشهای امروز حوزه فرهنگ بوده و کتابخانهها باید به مرکزی برای تولید دانش، گردهمایی نخبگان و محل شکلگیری ایدههای تازه تبدیل شوند تا در نهایت سیاستگذاری نیز از این محافل نشات بگیرد.
گفتنی است در پایان این مراسم از کتابداران برگزیده استانی و کشوری فعالین این حوزه و دیگر افراد تجلیل به عمل آمد.