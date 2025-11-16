استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: سد خرسان و ماندگان در ۲۰ سال گذشته هیچ گونه مجوزی نداشتند اما ساخت آنها در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یدالله رحمانی استاندار در جلسه با خبرنگاران به مسئله حفاظت از دنا پرداخت و سه اصل خط‌مشی کاری خود را اینگونه برشمرد: دفاع از منافع مردم استان، ضرورت توجیه فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی برای همه تصمیم‌ها و مخالفت با هر طرح آسیب‌زا برای دنا هستم.

وی با اشاره به پروژه «سد «این یک مسئله ملی است، اگر به تنها نقطه سبز زاگرس آسیب بزنیم، دیگر مسئله استانی نیست.»

استاندار کهگیلویه و بویراحمد جزئیات نگران‌کننده‌ای از پیامدهای این سد ارائه داد: «حدود ۱۷ روستا تحت تأثیر قرار می‌گیرند، ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ هکتار از اراضی استان به همراه ۵۰ هزار شیء باستانی، چندین امامزاده و ۳۱۴ کارگاه اقتصادی به زیر آب می‌رود.»

پیشنهاد یک راه‌حل سازنده: تبدیل به قطب انرژی خورشیدی

وی با اشاره به پیشرفت ۴۰ درصدی پروژه، پیشنهادی عملی ارائه کرد: «هدف پروژه باید اصلاح شود و می‌توان با حذف نیروگاه آبی و کاهش حجم مخزن، به ذخیره آب پرداخت و همزمان یک نیروگاه خورشیدی ۴۰۰ مگاواتی در کنار آن احداث کرد، این پیشنهاد را به طور جدی به مشاور پروژه ارائه کرده‌ام.»

پیگیری‌های اداری و تشکیل کارگروه ویژه

رحمانی با انتقاد از ادامه ساخت سد بدون اخذ مجوز محیط‌زیست در ۲۰ سال گذشته، به پیگیری‌های اداری متعدد خود اشاره کرد.

وی گفت: «در نامه‌ای ۶۰ صفحه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، مشکلات سد را در ۱۵ بند شرح دادیم و توقف آن را خواستار شدیم.» که به دستور وی کارگروه ویژه‌ای با حضور چند وزارتخانه و استانداران مربوطه تشکیل شده و دغدغه‌های استان در آن مطرح شده است.