به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان لرستان گفت:با ورود سامانه بارشی به: استان ۳۷۰ نیروی راهداری و پشتیبان با تجهیزات و به کارگیری ۲۸۰ دستگاه ماشین آلات سنگین، نیمه سنگین و سبک در قالب ۳۸ گروه راهداری در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

عارف امرایی با بیان اینکه در استان ۸ هزار و ۶۹۸ کیلومتر راه وجود دارد، افزود: راهداری استان تمهیدات لازم را برای انجام عملیات راهداری در بارش های اخیر در نظر گرفته و آمادگی کامل برای خدمت به مردم در این فصل را دارد‌.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بیان کرد: با توجه به اولین بارش در فصل پاییز و ترکیب گرد و غبار انباشته با آب باران، جاده‌ها لغزنده است که باید کاربران جاده‌ای موارد ایمنی را در خصوص لغزندگی جاده ها رعایت کنند.

امرایی افزود: هموطنان می‌توانند از طریق تماس با سامانه ۱۴۱،‌ از آخرین وضعیت راه‌های کشور، وضعیت آب‌ و هوا، وضعیت انسداد راه‌ها، کوتاه‌ترین مسیر با تعیین مبداء و مقصد و تعیین نقشه راه‌های کشور مطلع شوند.